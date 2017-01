Huizen in Ede hebben woensdagavond weer gas

EDE - De verwarming kan woensdagavond weer aan in alle huizen in Ede, nadat een storing dit weekeinde zo'n vijfhonderd huizen in de kou had gezet.

De gemeente Ede meldt dat woensdagavond de laatste woningen in de wijk Maandereng weer worden aangesloten op het gas.

De langdurige storing werd veroorzaakt door een leidingbreuk onder een afrit van snelweg A12. Door een gat kwam water in de leidingen terecht.

Voordat het gas weer kan worden aangezet, moeten alle leidingen schoongemaakt.

Monteurs gaan alle huizen langs voor controle. Alleen in panden waar de bewoners afwezig zijn, kan de gastoevoer nog niet worden hersteld.

Dinsdag al waren drie basisscholen weer voorzien van gas.