Van mishandeling verdachte vader naar PBC

ANP Van mishandeling verdachte vader naar PBC

UTRECHT - Een 57-jarige man uit Bunschoten die wordt verdacht van ernstige mishandeling van zijn kinderen moet psychisch worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald.

Door ANP - 11-1-2017, 13:09 (Update 11-1-2017, 14:25)

Het Openbaar Ministerie had om een onderzoek naar de geestesgesteldheid van de man gevraagd. Justitie beschuldigt de man er onder meer van dat hij een van zijn zoons in 2003 op een tafel heeft vastgebonden en een werkende motorzaag in de buurt van zijn nek heeft gehouden. Dat beschouwt het OM als poging tot doodslag.

De man zou zijn kinderen herhaaldelijk met zijn vuisten en een stuk hout hebben geslagen. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij ze opsloot in een aardappelhok in de garage, in een zeecontainer achter het huis of op zolder. Ze zaten volgens de aanklacht soms dagen of zelfs wekenlang vast zonder daglicht of wc en met te weinig eten. Tot slot wordt de man verdacht van ontucht met zijn destijds bijna 11-jarige dochter.

Negentien kinderen

Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een echtpaar met negentien kinderen. Een aantal van hen heeft aangifte gedaan van mishandeling, een aantal andere kinderen spreekt die beschuldigingen faliekant tegen. De mishandelingen zouden al eind jaren 90 zijn begonnen, toen alle betrokken kinderen nog thuis woonden.

Overigens is ook de moeder een verdachte, maar het onderzoek naar haar loopt nog. Zij zit niet vast. De volgende zitting bij de rechtbank is woensdag 22 februari.