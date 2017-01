OM in cassatie in Valkenburgse zedenzaak

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie wil dat de Hoge Raad zich buigt over de straftoemeting aan zes verdachten in de zogenoemde Valkenburgse zedenzaak.

Door ANP - 10-1-2017, 16:05 (Update 10-1-2017, 16:05)

De verdachten kregen van het gerechtshof in Den Bosch een onvoorwaardelijke celstraf van één dag opgelegd wegens misbruik van de minderjarige prostituee Kimberley, vaak in combinatie met een voorwaardelijke celstraf of een taakstraf. Het hof meent dat de klanten niet bewust op zoek zouden zijn geweest naar een minderjarige prostituee

Volgens het Openbaar Ministerie is de door het hof in het vonnis gebruikte redenering in strijd met de strekking en bedoeling van de wet, die kwetsbare minderjarigen moet beschermen tegen inbreuken op hun seksuele integriteit. Daarvoor passen geen taakstraffen, maar zijn ,,substantiële celstraffen passend en geboden''.

Het OM legt de zaken daarom voor aan de Hoge Raad, zodat er duidelijkheid wordt geschapen over de vraag hoe de wet moet worden uitgelegd.