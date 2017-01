Wall Street opent vrijwel vlak

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag zonder grote uitslagen geopend. In de markt wordt vooral uitgekeken naar de persconferentie die aankomend president Donald Trump voor woensdag heeft aangekondigd en het begin van het Amerikaanse cijferseizoen op vrijdag.

Door ANP - 10-1-2017, 15:42 (Update 10-1-2017, 15:42)

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,2 procent lager op 19.850 punten. De S&P 500 noteerde nagenoeg onveranderd op 2269 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent bij 5539 punten.

Dinsdag bleek dat kleine ondernemers in de VS hoopvol zijn gestemd over de stappen die Trump zou willen zetten om de economie te stimuleren. De index die het ondernemersvertrouwen meet klom in december in het sterkste tempo sinds 1980 en bereikte het hoogste niveau sinds 2004.