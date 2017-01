Ploumen: 5 miljoen extra voor hulp Irak

ANP Ploumen: 5 miljoen extra voor hulp Irak

ARBIL - Het kabinet maakt 5 miljoen euro extra vrij voor de hulp aan vluchtelingen in Irak. Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) maakte dat dinsdag bekend na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Noord-Irak.

Door ANP - 10-1-2017, 15:35 (Update 10-1-2017, 15:35)

Het kamp in Qayyara is pas vorige maand geopend, maar herbergt inmiddels al meer dan 14.000 vluchtelingen. Er is onder meer een gebrek aan water en brandstof. Het gaat om mensen die uit de belegerde stad Mosul zijn gevlucht. ,,Er wordt hier keihard gewekt aan een zo goed mogelijke opvang. Toch is de situatie erg schrijnend", aldus Ploumen.

Mosul is de laatste grote stad in handen van terreurgroep IS. Het Iraakse leger begon onlangs de tweede fase van het offensief om de stad weer in handen te krijgen. Dat gebeurt met hulp van de internationale coalitie. Elke dag vluchten meer dan 2300 mensen uit de stad waar nog zeker een miljoen mensen wonen.

Ploumen brengt samen met haar collega Jeanine Hennis (Defensie) een bezoek aan Irak. Maandag waren ze in Bagdad en Fallujah, een stad waar terreurgroep IS vorige jaar al is verdreven.