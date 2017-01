Treinverkeer Roosendaal plat door brand

ANP Treinverkeer Roosendaal plat door brand

ROOSENDAAL - Door kortsluiting rijden dinsdagochtend vroeg geen treinen naar Roosendaal. Er staat volgens ProRail geen stroom meer op de bovenleiding.

Door ANP - 10-1-2017, 6:35 (Update 10-1-2017, 6:35)

De kortsluiting ontstond volgens de spoorbeheerder 's nachts door brand in een onderstation, die forse schade veroorzaakte aan apparatuur, kabels en leidingen. Monteurs van ProRail proberen de schade te herstellen, maar ondertussen is geen enkel treinverkeer mogelijk van en naar de stad.

De spoorbeheerder durft nog geen voorspellingen te doen over de duur van de storing. ,,Er wordt gekeken of het mogelijk is om vanuit andere onderstations een soort bypass aan te leggen zodat er weer stroom op de bovenleiding kan worden gezet'', meldt de organisatie. ,,Ook hiervan is nog niet duidelijk of dit gaat lukken en hoeveel tijd hiervoor nodig is.''