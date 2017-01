Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering

ANP Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering

ZEIST - Ruim 1 miljoen verzekerden zijn dit jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het informatiecentrum voor de zorg Vektis. Voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland maakte de cijfers maandag bekend bij zijn nieuwjaarstoespraak.

Door ANP - 9-1-2017, 16:55 (Update 9-1-2017, 16:55)

Het aantal overstappers lijkt dit jaar wat lager te liggen dan voorgaande jaren. Volgens Vektis heeft dit jaar 6,1 procent van alle verzekerden gekozen voor een andere zorgverzekeraar. In 2016 stapte 6,3 procent van de verzekerden over, in 2015 was dat 6,8 procent. De definitieve cijfers over het aantal mensen dat voor 2017 voor een andere zorgverzekering koos, komen in februari.