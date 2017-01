Globeswinnaar Elle van Verhoeven weer in bios

ANP Globeswinnaar Elle van Verhoeven weer in bios

AMSTERDAM - De Franse thriller Elle van regisseur Paul Verhoeven gaat vanaf donderdag weer in zeven Nederlandse bioscopen draaien. Dat heeft distributeur Independent Films maandag laten weten. Theaters in Haarlem, Den Bosch, Zwolle, Enschede, Amsterdam, Breda en Hoorn hebben besloten weer een kopie van de film op te vragen nadat Elle maandag werd bekroond met twee Golden Globes.

Door ANP - 9-1-2017, 16:29 (Update 9-1-2017, 16:29)

Tegen de verwachtingen in won Verhoeven met zijn film de prijzen voor beste buitenlandse film en beste actrice (Isabelle Huppert). Elle vertelt over een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter. Het is de eerste film van de 78-jarige regisseur in tien jaar tijd. Elle ging vorige jaar in premiere op het festival van Cannes en werd daar lovend ontvangen.

Het was de eerste keer dat Verhoeven zo’n grote Amerikaanse onderscheiding in de wacht sleepte.