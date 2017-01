Handelsonderneming koopt Appel-theater

DEN HAAG - Het theater van toneelgroep De Appel in Scheveningen is verkocht aan de handelsonderneming van Klaas Hol uit Heteren. Volgens een woordvoerster van het gezelschap, dat na 45 jaar is opgeheven omdat het geen subsidie meer kreeg, is hij ook de eigenaar van de ernaast gelegen kerk. Die werd afgelopen jaar nog door De Appel gebruikt voor de slotscène van de Appel-voorstelling Decamerone.

Door ANP - 9-1-2017, 14:29 (Update 9-1-2017, 14:29)

De koop werd afgelopen vrijdag gesloten. Het gebouw, een 19de-eeuwse paardenstal, heeft bijna 1,4 miljoen euro opgebracht. De verkoper, de Stichting Exploitatie Appeltheater, streeft ernaar om 7,5 ton daarvan als ontslagvergoeding uit de delen aan de medewerkers van De Appel, die zonder ontslagvergoeding op straat zijn komen te staan. Het definitieve bedrag hangt nog wel af van de uitkomsten van het overleg met de curator van het faillissement.