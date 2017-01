Tot 3 maanden cel voor gooien Feyenoord-fan

ANP Tot 3 maanden cel voor gooien Feyenoord-fan

BREDA - Vier supporters van de Tilburgse eredivisieclub Willem II zijn maandag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot taak- en celstraffen tot drie maanden, omdat ze 2 oktober vorig jaar twee Feyenoordsupporters mishandelden en er één over de balustrade gooiden bij de wedstrijd Willem II - Feyenoord.

Door ANP - 9-1-2017, 11:44 (Update 9-1-2017, 13:18)

De opgelegde taakstraffen zijn veertig en zestig uur. De derde verdachte kreeg twee weken cel. De Tilburgers hebben van de voetbalbond ook al een stadionverbod gekregen van. Twee keer vijf jaar, één keer acht en één kreeg levenslang. Feyenoord won de wedstrijd met 0-2.

De Rotterdammers vierden een doelpunt van hun club, hoewel ze in het vak van de thuisclub zaten. Tijdens en na de wedstrijd was het hoe dan ook onrustig. De politie pakte in totaal die dag zeven supporters op. Daaronder ook de Feyenoordsupporter die over de reling werd gegooid. Die zou na de wedstrijd in het centrum van Tilburg bevelen van de politie niet hebben opgevolgd.

Provocaties

Eén van de Tilburgers vertelde over de de provocaties van Feyenoord-supporters. ,,Hij schold ons uit met de ziekte waaraan mijn schoonvader twee weken ervoor overleed. Toen ging bij mij het licht uit.’’ Het was de Tilburger die de laagste straf kreeg en die ook uitgebreid spijt had betuigd.

De rechter sprak in haar vonnis uitdrukkelijk van een ,,recht om te juichen'' als je club een doelpunt maakt. ,,Als je naar het voetbal gaat, zou je daarvoor niet bang moeten zijn.''