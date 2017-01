Verdachte gokbaas claimt miljoenenschade

EINDHOVEN - De verdachte oprichter van het Eindhovense online gokbedrijf Bubble Group heeft de Staat aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden door zijn arrestatie in 2013. Van het gokimperium van Stijn Flapper (38) is door de slepende strafzaak tegen hem niks meer over. Zijn schade komt volgens een eerste schatting uit op zeker 75 miljoen euro, zei zijn advocaat Jules van Wijk maandagochtend naar aanleiding van een bericht in Het Financieele Dagblad.

Door ANP - 9-1-2017, 9:21 (Update 9-1-2017, 9:21)

Stijn Flapper uit Best en de broers Michel en Maurice G. uit Geldrop en Koewacht worden ervan verdacht dat ze meer dan 100 miljoen euro opbrengst uit onlinegokspelletjes hebben witgewassen. Ze worden bovendien beschuldigd van valsheid in geschrifte. Er werd volgens het Openbaar Ministerie (OM) gesjoemeld met de prijzen en uitkeringskansen. De verdachten ontkennen dat ze gokkers hebben opgelicht.