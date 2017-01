In Ede hebben 28 huizen weer gas

EDE - In de Edense wijk Maandereng zijn zondagavond 28 huizen weer aangesloten op gas. Maandagochtend gaan monteurs van netbeheerder Liander verder met het aansluiten.

8-1-2017

De storing die zaterdag ontstond door een gat in een leiding onder een afrit van de A12, zorgde ervoor dat ongeveer vijfhonderd woningen en bedrijven zonder gas kwamen te zitten. Door de breuk kwam er water in de leidingen terecht waardoor de gasleidingen eerst moeten worden schoongemaakt. Het opnieuw aansluiten is een lastige en tijdrovende klus. Liander vreest dat het nog enkele dagen kan duren voor iedereen weer gas heeft.

Drie scholen in de getroffen wijk blijven maandag dicht, maar een kinderdagverblijf in dezelfde buurt gaat maandag wel open. De gedupeerden krijgen van Liander compensatie voor de gasonderbreking.