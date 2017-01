Spanje rolt bende met 'Nederlandse' drugs op

MALAGA - In het zuiden van Spanje is een bende opgerold die drugs leverde aan Nederland. Daarbij zijn 22 mensen opgepakt, meldde de Spaanse politie zondag. Het is niet bekend of onder hen ook Nederlanders zijn.

Door ANP - 8-1-2017, 11:41 (Update 8-1-2017, 11:41)

De Spaanse Guardia Civil kwam de bende in mei op het spoor. Zeven kwekerijen met in totaal meer dan 2000 hennepplanten zijn ontmanteld. Daarbij nam de politie 88 kilo verkoopklare marihuana, 1,8 kilo hasj, acht luxeauto's, een revolver en een pistool in beslag. In een loods stond een vrachtwagen vol sinaasappels, met daarin verstopt 15 kilo wiet en 2 kilo hasj. De bestemming was Nederland.

De arrestanten worden verdacht van drugshandel, wapenbezit, knoeien met elektriciteit, lidmaatschap van een criminele organisatie en identiteitsfraude. De organisatie was volgens de politie ,,volkomen gestructureerd en georganiseerd''.