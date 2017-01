Opnieuw koud in Ede door storing

EDE - In Ede hebben ongeveer 1500 huizen en bedrijven geen gas. Er is water in de gasleidingen gelopen. Volgens Liander ziet het ernaar uit dat de storing nog het hele weekend duurt.

Door ANP - 7-1-2017, 17:44 (Update 7-1-2017, 17:44)

Het gaat om de wijk Maandereng. Het verhelpen van de storing is een lastige klus, omdat eerst alle gaskranen in de huizen moeten worden dichtgedraaid en daarna alle leidingen moeten worden schoongemaakt.

Vrijdag zaten grote delen van de wijken Veldhuizen en Kernhem zonder verwarming en warm water. In de installatie voor stadsverwarming was een mankement opgetreden. Die storing duurde een groot deel van de dag.