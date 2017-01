'Niet strooien kan ook een optie zijn'

LIJNDEN - ,,Misschien is het wel beter om geen zout te strooien bij ijzel zoals vandaag." Dat zegt Patrick Potgraven van de VerkeersInformatieDienst (VID) zaterdag. Hij vindt dat de verkeersdiensten gemengde signalen afgeven door enerzijds te strooien en anderszijds mensen op te roepen niet de weg op te gaan. Daar komt bij dat ijzel eigenlijk niet te bestrijden is. Dus wat is dan het nut van strooien?, vraagt Potgraven zich af.

Door ANP - 7-1-2017, 12:19 (Update 7-1-2017, 12:19)

Hij geeft toe dat de impuls om te strooien heel sterk is en dat er bij gladheid ook direct aan wordt gedacht. ,,Strooiers willen nou eenmaal strooien. Ik bedoel: geef een timmerman een hamer en elk probleem wordt een spijker. Maar misschien wordt 2017 wel het jaar waarin we beslissen om in sommige gevallen níet te strooien", aldus Potgraven.

Hij zegt het idee zeker te zullen aankaarten bij Rijkswaterstaat, die de afgelopen nacht en ochtend met groot materieel uitrukte om te stroooien.