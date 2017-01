Code oranje beëindigd in westen van het land

DE BILT - Het KNMI heeft code oranje in het westelijke deel van Nederland beëindigd. In Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt nu code geel. De situatie is hier door de dooi beter geworden.

Door ANP - 7-1-2017, 12:13 (Update 7-1-2017, 12:13)

In de rest van Nederland blijft code oranje nog van kracht vanwege gladheid door ijzel.

De KNMI gaf vrijdag de op één na hoogste waarschuwing af omdat er grote kans was op gladheid door sneeuw en ijzel. Er gebeurden zaterdagochtend ruim tweehonderd ongelukken.