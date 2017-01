Gladheid oorzaak bijna 200 ongelukken

ANP Gladheid oorzaak bijna 200 ongelukken

NIEUW-VENNEP - Op verschillende wegen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag veel ongelukken gebeurd door gladheid, die het gevolg is van sneeuw en ijzel. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Volgens de dienst stond de teller rond 07.30 op bijna tweehonderd aanrijdingen.

Door ANP - 7-1-2017, 5:23 (Update 7-1-2017, 8:01)

Rond 04.00 uur schaarde een vrachtwagen op de A4 richting Amsterdam, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Burgerveen. Even later reed daar een personenauto tegenaan. Twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt. De weg was tussen Roelofarendsveen en Burgerveen urenlang afgesloten.

Bij knooppunt Westpoort was de verbindingsweg tussen de A10 en de A5 uren afgesloten nadat een bestelbus spinnend tot stilstand was gekomen.

De VID meldde kort voor 06.00 uur ook ongelukken in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Friesland. Op de A15, de A16, de A27 en de A59 is sprake van ongevallen met letsel. Op de A59 kantelde een vrachtwagen die daarna in brand vloog. De A16 richting Rotterdam is dicht bij het knooppunt Zonzeel na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto.

Op de A58 tussen de knooppunten De Stok en Princeville zijn zoveel schuivers en glijpartijen geweest dat de weg mogelijk helemaal dicht gaat, omwille van de veiligheid.

Op de A12 Den Haag-Utrecht reed bij Nieuwerbrug een vrachtwagen de midden-vangrail in. Tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug zijn daarom drie rijstroken afgesloten. De andere kant op, bij Harmelen, schaarde een vrachtwagen. Het verkeer moet daar over één rijstrook. Ook op de A1 richting Amsterdam is een vrachtwagen geschaard ter hoogte van Eembrugge.