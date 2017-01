Landelijk meldpunt loverboys opgericht

ANP Landelijk meldpunt loverboys opgericht

LEEUWARDEN - Mensen die direct of indirect worden geconfronteerd met de praktijken van loverboys kunnen vanaf maandag terecht bij een landelijk meldpunt. Het meldpunt is onderdeel van Watch Nederland waarin de organisaties Fier, het Centrum tegen Mensenhandel en Kinderhandel en Terre des Hommes hun krachten hebben gebundeld.

Door ANP - 6-1-2017, 17:36 (Update 6-1-2017, 17:36)

Het meldpunt is bedoeld om misbruik en uitbuiting van minderjarigen in Nederland tegen te gaan. Slachtoffers, ouders/verzorgers, omstanders, vrienden of vriendinnen, zorginstellingen en professionals kunnen bij het meldpunt terecht als zij het vermoeden hebben dat een minderjarige in handen is van een loverboy.

Watch Nederland 24/7 zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Wie contact opneemt krijgt een professionele hulpverlener te spreken voor advies en ondersteuning bij het terugvinden van jongeren die in handen zijn gevallen van loverboys.