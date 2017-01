Onderzoek naar dood bejaarde man

VEENDAM - De politie onderzoekt het overlijden van een 85-jarige man in een zorginstelling in Veendam. Het slachtoffer raakte 22 december gewond na een schermutseling met een bejaarde medebewoner. Donderdagavond overleed hij in het ziekenhuis, zo maakte de politie vrijdag bekend.

Door ANP - 6-1-2017, 15:48 (Update 6-1-2017, 15:48)