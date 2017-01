Wijken Ede zonder verwarming en warm water

EDE - Grote delen van de wijken Veldhuizen en Kernhem in Ede zitten sinds vrijdagochtend vroeg zonder verwarming en warm water.

Door ANP - 6-1-2017, 11:02 (Update 6-1-2017, 11:24)

Dat komt volgens energieleverancier Nuon doordat er een storing is in de biomassacentrale, die voor stadsverwarming zorgt in de wijken. Naar schatting zijn een kleine 2000 huishoudens getroffen.

Nuon hoopt dat de storing rond het middaguur is verholpen, laat het bedrijf weten.

Volgens Bio-energie De Vallei, beheerder van de biomassacentrale, gaat het om een mechanische storing. Het repareren van het defect is ingewikkelder dan gedacht. Het vriest in Ede vrijdagmorgen nog zo'n 4 graden.