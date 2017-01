'Deel websites ziekenhuizen slecht beveiligd'

DEN HAAG - Van de websites van ziekenhuizen is ruim een derde slecht beveiligd. Dat blijkt uit een onderzoek van Women in Cyber Security (WICS), waar Trouw vrijdag over bericht.

Door ANP - 6-1-2017, 7:32 (Update 6-1-2017, 7:32)

WICS onderzocht de websites van 97 ziekenhuizen. Daarvan hadden er 25 geen beveiligde verbinding. Nog eens elf leken op het eerste gezicht wel beveiligd, maar daar bleek bij nader onderzoek de beveiliging toch niet in orde.

Een beveiligde verbinding, te herkennen aan de letters https in het webadres en een groen slotje linksboven aan de pagina, zorgt ervoor dat hackers geen gegevens kunnen onderscheppen. Alle data worden versleuteld verstuurd.