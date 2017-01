Laatste verdachte Hellevoetsluis meldt zich

ANP Laatste verdachte Hellevoetsluis meldt zich

HELLEVOETSLUIS - Een 24-jarige man uit Hellevoetsluis, die internationaal werd gezocht in verband met een dodelijke schietpartij in zijn woonplaats op tweede kerstdag, heeft zich donderdagavond gemeld bij een politiebureau in Dordrecht. Daarmee zitten alle vier de verdachten vast, meldt de politie donderdag.

Door ANP - 5-1-2017, 22:01 (Update 5-1-2017, 22:01)

Twee mannen werden op 26 december neergeschoten in een woning in Hellevoetsluis. Een 29-jarige inwoner van de Zuid-Hollandse plaats overleed dezelfde avond, een 22-jarige Rotterdammer bezweek later die nacht aan zijn verwondingen.

Al snel had de politie vier verdachten in het vizier, die allen internationaal werden gesignaleerd. Op 30 december gaf de eerste verdachte, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, als eerste gehoor aan de oproep zich te melden. Hij liet zich inrekenen op een politiebureau in Dordrecht. Op 3 januari volgde een 23-jarige plaatsgenoot dat voorbeeld bij de politie in Rotterdam. Een 50-jarige inwoner van Hellevoetsluis werd op 2 januari ingerekend in zijn woning.

De vier verdachten zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij moord of doodslag.