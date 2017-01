Nazorg per computer bij kanker

AMSTERDAM - Eerst de schok, dan de vragen! Het overkomt elk jaar honderdduizend mensen na het aanhoren van de diagnose kanker. Vaak niet gelijk in de spreekkamer, maar thuis als het emotionele gesprek en de consequenties overdacht worden.

Door onze verslaggever - 6-1-2017, 7:00 (Update 6-1-2017, 7:00)

De Vrije Universiteit in Amsterdam en het VUmc Cancer Center hebben voor thuisgebruik het Oncokompas ontwikkeld, nazorg per computer. De digitale hulp geeft antwoorden en adviezen op alle vragen over de psychosociale gevolgen. Zelfs als de ziekte al jaren overwonnen is.

62 procent van...