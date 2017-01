Politie gaat gebruik van tasers testen

AMSTERDAM - De politie gaat het gebruik van tasers en bodycams testen zodat deze middelen mogelijk ingezet kunnen worden tegen relschoppers tijdens de jaarwisseling. Dat zegt korpschef Erik Akerboom donderdag in een interview met NU.nl.

Door ANP - 5-1-2017, 18:58 (Update 5-1-2017, 19:24)

,,We willen ook op korte termijn gaan experimenteren met het stroomstootwapen en ook met de bodycams omdat het voor ons ongelooflijk belangrijke beschermingsmaatregelen zijn die helpen bij het opsporen van raddraaiers.''

De apparaten komen volgens Akerboom naast de uitschuifbare wapenstok die in 2018 breed zal worden ingevoerd. De inzet van nieuwe middelen is volgens hem noodzakelijk maar niet voldoende. ,,Het is nodig dat er ook preventieve maatregelen worden genomen en daarvoor zijn de ouders aan zet en soms ook de politiek aan zet.''

Gedrag

In zijn nieuwjaarsboodschap van maandag wees hij ook al op opvoeding, gezin, normen en waarden en de durf om elkaar aan te spreken op gedrag dat niet door de beugel kan. De korpschef riep ,,alle Nederlanders op om dit gesprek ook met elkaar te voeren''.

Ook sprak hij zich uit voor een verbod op zwaar vuurwerk. Een goede eerste stap zou volgens hem zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. ,,We zien steeds zwaarder knalvuurwerk in omloop komen. Schades worden omvangrijker en letsel neemt toe.'' De combinatie met alcohol en drugs maakt het volgens hem extra gevaarlijk.

Tasers zullen niet alleen door speciale eenheden worden getest, ook de basisteams gaan het stroomstootwapen uitproberen. ,,Het gat tussen vuurwapen en stok wordt als te groot ervaren", aldus Akerboom. We zijn benieuwd naar de werking en wanneer we ze het beste kunnen gebruiken."