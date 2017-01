Verdachten bekennen fatale overval op weduwe

HELMOND - Twee aangehouden verdachten hebben een bekentenis afgelegd over hun betrokkenheid bij de fatale overval op de 86-jarige weduwe Mien Graveland in Helmond in 2014.

En met de aanhouding van de derde verdachte deze week zijn alle direct betrokkenen opgespoord en lijkt de zaak opgelost, meldt een betrouwbare bron.

De bejaarde vrouw werd in augustus 2014 op klaarlichte dag in haar eigen huis overvallen, ernstig toegetakeld en zwaargewond achtergelaten. De weduwe werd uren later aangetroffen en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De daders hebben zich vermoedelijk voorgedaan als medewerkers van een energiebedrijf. De buit bleef beperkt tot een geldkistje met daarin alleen waardeloze overschrijvingskaarten en sleutels.

De politie heeft veel energie gestoken in de zaak. Er werd een beloning uitgeloofd en de zaak kreeg diverse keren aandacht in opsporingsprogramma’s op tv.

Met de aanhouding van een 25-jarige man uit Schiedam werd eind september een doorbraak geforceerd. De politie kreeg daarbij hulp van zijn ex-vriendin die belastende verklaringen over hem aflegde. De Schiedammer bekende bij de politie zijn betrokkenheid.

Door het gebruik van telefoontaps kwam de politie recent uit bij de andere twee verdachten. Een 31-jarige man uit Nuenen die vorige maand werd opgepakt heeft zijn betrokkenheid ook bekend. Zijn voorarrest werd woensdag met drie maanden verlengd. De derde verdachte werd woensdag opgepakt.

Drie andere verdachten die vorig jaar korte tijd in de cel zaten wegens een mogelijke rol hebben waarschijnlijk niks te maken gehad met de overval. De politie zoekt nu alleen nog naar mogelijke tipgevers die de daders richting de oude weduwe hebben gewezen.

De verdachte Schiedammer verschijnt vrijdag voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van gekwalificeerde doodslag.

De advocaten van de verdachten willen niet reageren. Het Openbaar Ministerie gaat niet in op de verklaringen van de verdachten en hun vermeende rol.