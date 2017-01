Voedselbank Huizen: ’Politie zei: hou vondst cocaïne stil’

HUIZEN - Voedselbank Huizen moest de vondst van de cocaïne stilhouden. ,,Dat adviseerde de politie ons’’, vertelt coördinator Henka Hasper van de voedselbank.

Door Ronald Frisart - 4-1-2017, 20:58 (Update 4-1-2017, 21:36)

,,Drie weken geleden kregen we via het distributiecentrum Amsterdam een partij bananen’’, aldus Hasper. ,,In een van de dozen vonden onze mensen het pakket: een kilo cocaïne. Ze hebben het naar de politie gebracht. Die vroeg foto’s van de dozen.”

Ook de politie bevestigt de vondst maar kan geen verdere details geven. Het onderzoek loopt nog.

Woensdag maakte regiozender NH melding van de uitzonderlijke vondst. Volgens dat bericht kwamen de bananen bij de voedselbank terecht via een inzamelactie van de regiozender.

De dozen zouden deel zijn van een containerlading uit Colombia waarin in de haven van Antwerpen 1.800 kilo cocaïne is gevonden. Na inbeslagname van de drugs - behalve dus die ene kilo - liet de politie de lading doorgaan naar de bestemming: een bedrijf in Medemblik.

Daar zijn begin december acht mensen aangehouden. De beheerder van het pand in Medemblik doneerde vervolgens 230 dozen bananen aan de inzamelactie.

Eerder meldde Noordhollands Dagblad al dat in een ander deel van de lading, voor een bedrijf in Polen, vier vuurwapens zijn gevonden.