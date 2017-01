Dordtenaar raast met 170 per uur door stad

DORDRECHT - De politie heeft woensdagochtend een automobilist betrapt die met 170 kilometer per uur door de bebouwde kom van Dordrecht scheurde. Agenten konden zijn rijbewijs niet innemen, want dat was al eerder afgepakt en ongeldig verklaard.

Wel kreeg de 28-jaruige Dordtenaar twee boetes en een dagvaarding van de politie. De man was op de Laan der Verenigde Naties gezien door agenten in een onopvallende auto. Ze kregen hulp van een herkenbare politieauto, die de man tot stoppen dwong.