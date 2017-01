Metro Amsterdam weer op gang na storing

ANP Metro Amsterdam weer op gang na storing

AMSTERDAM - Het metroverkeer in Amsterdam is woensdagochtend weer grotendeels op gang gekomen na een storing van bijna twee uur. Het netwerk lag voor de tweede keer in twee dagen plat door een storing in het computersysteem van de verkeersleiding.

Door ANP - 4-1-2017, 9:17 (Update 4-1-2017, 11:02)

De storing begon bij lijn 51, die Amstelveen verbindt met het Centraal Station in Amsterdam. Omdat de andere lijnen (50, 53 en 54) deels over hetzelfde spoortraject rijden, waren die ook stilgevallen.

De lijnen 50, 53 en 54 rijden nu weer volgens de dienstregeling, maar reizigers moeten nog wel rekenen op vertraging, aldus het GVB. Metro 51 rijdt voorlopig een ingekorte route.

Maandagmiddag lag het metroverkeer in Amsterdam ook al urenlang stil. Ook dat kwam door een storing in het verkeersleidingssysteem. Waardoor de storingen zijn veroorzaakt wordt onderzocht, aldus een woordvoerster van het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB.