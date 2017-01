Agent wil bodycam

AMSTERDAM - Na het geweld tegen politieagenten in de oudejaarsnacht pleiten politiebonden opnieuw voor de invoer van bodycams.

Door onze verslaggever - 4-1-2017, 7:00 (Update 4-1-2017, 7:00)

De camera’s op hun uniforms zouden ertoe moeten leiden dat er minder geweld tegen agenten wordt gebruikt.

„Hij had er al lang moeten zijn”, zegt Jan Struijs van de NPB. „Uit diverse pilots bleek dat het werkte. Het wordt steeds naar achter geschoven om financiële redenen. Dat is belachelijk.” Volgens Geert Priem van de ANPV is het nodig omdat burgers zelf veel filmen. „Je ziet...