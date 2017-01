Slimme meter duur fiasco

AMSTERDAM - De slimme energiemeter, die in alle Nederlandse huishoudens wordt opgehangen, dreigt een miljardenfiasco te worden. Netbeheerders hopen met een nieuwe variant, waarbij de klant live kan zien wat zijn verbruik is, het tij te keren.

Details worden vastgelegd in een convenant dat partijen in de sector sluiten. De uitrol van slimme meters in Nederland levert tot nu toe teleurstellende resultaten op. In plaats van een verwachte energiebesparing van 3,5 procent, blijft deze steken op slechts een procent. Erg mager voor...