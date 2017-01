Ruim 10 miljoen bezoekers voor dierentuinen

ANP Ruim 10 miljoen bezoekers voor dierentuinen

AMERSFOORT - De dierentuinen hebben vorig jaar meer bezoekers getrokken. In totaal kwamen er 10,3 miljoenen mensen naar de diverse parken. Dat is volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) 7 procent meer dan in 2015.

Door ANP - 3-1-2017, 17:24 (Update 3-1-2017, 17:24)

Bij de NVD zijn in totaal veertien dierentuinen aangesloten. Volgens de cijfers kregen de nieuwe dierentuin WILDLANDS in Emmen en DierenPark Amersfoort veel bezoekers. Ook Avifauna, AquaZoo Friesland en ZooParc Overloon wisten meer mensen te trekken.

Voor dit jaar verwacht de NVD ook veel bezoekers door bijzondere gebeurtenissen in de parken. In Ouwehands Dierenpark zullen reuzenpanda's te bewonderen zijn en Diergaarde Blijdorp viert het 160-jarig bestaan.