ANP Weer aanhouding schietpartij Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS - De politie heeft maandagavond een vijftigjarige man uit Hellevoetsluis aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op tweede kerstdag in zijn woonplaats, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Door ANP - 3-1-2017, 16:04 (Update 3-1-2017, 16:04)

Op 30 december gaf zich in verband met de schietpartij al een 29-jarige verdachte uit Hellevoetsluis aan bij de politie in Dordrecht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar tenminste twee andere verdachten. Dinsdagavond wordt in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteed. Daarin wordt getuigen gevraagd of zij een zwarte Dodge Ram hebben zien wegrijden na het schietincident en wie er achter het stuur zat.

Die auto werd drie dagen later aangetroffen op het Pieter Postplein in Hellevoetsluis. De politie wil weten of mensen hebben gezien wie de auto daar geparkeerd heeft en wanneer.

Op 26 december werden even voor 18.00 uur twee mannen neergeschoten op de Branding in Hellevoetsluis. Een 29-jarig slachtoffer uit die plaats overleed nog dezelfde avond aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 22-jarige Rotterdammer, stierf later die nacht in het ziekenhuis.