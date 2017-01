Treinen iets vaker op tijd in 2016

UTRECHT - Reizigers zijn vorig jaar iets vaker op tijd met de trein aangekomen. In 2016 arriveerde 91,3 procent van de treinen op het geplande tijdstip. In 2015 was dat 91,0 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de NS.

Door ANP - 3-1-2017, 14:55 (Update 3-1-2017, 14:55)

Volgens de afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet de NS zich houden aan de norm van 91 procent. In 2014 kwam het percentage uit op 92,3. ,,Het is fijn dat er nu weer een lichte verbetering is. Maar we willen zoveel mogelijk reizigers op tijd op hun bestemming laten aankomen, dus het kan altijd nog beter'', aldus een woordvoerder van het spoorbedrijf.

De definitieve cijfers komen in het jaarverslag in 2017. De verwachting is dat die niet veel zullen afwijken van de voorlopige cijfers. In december ging de nieuwe dienstregeling van kracht, maar die verandering is ook niet van invloed.