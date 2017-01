Eerste testrit Noord-Zuidlijn goed verlopen

AMSTERDAM - De eerste testrit waarbij een metrostel op eigen kracht over een deel van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam reed, is in de nacht van maandag op dinsdag goed verlopen. Volgens een woordvoerder ging de metro over ongeveer anderhalve kilometer stapvoets van station Zuid naar Europaplein en reed hij vervolgens een paar keer heen en weer.

Door ANP - 3-1-2017, 11:10 (Update 3-1-2017, 11:38)

De metrolijn, die Amsterdam-Noord met Zuid verbindt, moet in 2018 klaar zijn en wordt de komende zeven maanden uitgebreid getest. De ritjes vinden 's nachts plaats, zodat het werk in de stations niet wordt gehinderd.

Eerder vonden ook al tests plaats op het noordelijke deel van de lijn, maar toen moest de metro nog in twee delen door de tunnel worden getrokken. De stations zijn nu zo ver afgebouwd dat de metro's zelfstandig testritten kunnen doen op de hele Noord-Zuidlijn.

Communicatie

De zegsman verwacht dat in februari of maart de metro over het hele traject met grote snelheid kan rijden. Uiteindelijk rijden er in de testfase, die ongeveer 33 weken duurt, meerdere stellen van Noord naar Zuid.

De komende tijd wordt vooral gekeken of alles is aangelegd zoals gepland, zoals de stroomvoorziening. Als deze periode achter de rug is, gaat het erom of de communicatie tussen alle verschillende systemen goed werkt en of de metrolijn comfortabel genoeg is voor de toekomstige reiziger.