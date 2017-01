Spekgladde wegen door bevriezing

LIJNDEN - Op sommige lokale wegen is het dinsdagochtend spekglad. De VerkeersInformatieDienst (VID) krijgt diverse meldingen van ongelukken als gevolg van de bevriezing van weggedeelten.

Door ANP - 3-1-2017, 8:14 (Update 3-1-2017, 8:14)

Volgens de ANWB is met uitzondering van het westen en noordwesten in het hele land lokaal sprake van gladde wegen. Het KNMI heeft waarschuwingscode geel afgekondigd.

Op de snelwegen was het dinsdagochtend erg rustig en was van gladheid niks te merken, aldus de ANWB. Er is bovendien weinig verkeersaanbod omdat veel mensen nog vrij zijn.