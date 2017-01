Het jaar van de kliekjes

AMSTERDAM - Of het nu is op het gebied van sport, onderwijs, gezondheid of voeding, dit jaar gaan mensen nog beter nadenken en bewustere keuzes maken. Het accent komt meer te liggen op het individu, voorspellen trendwatchers.

Door Anna Mees en Koen Nederhof - 3-1-2017, 7:00 (Update 3-1-2017, 7:00)

Het vermijden van brood, zuivel en ei zoals sommige bloggers aanraden, heeft zijn langste tijd gehad. Evenals blind aanlopen achter de wonderfoods als hennepsmoothies en gojibessen. Fooddesigner Marielle Bordewijk ziet een „nieuwe nuchterheid.”

„Feiten en wetenschappelijk bewijs worden weer belangrijker. Het oude en saaie nieuws dat...