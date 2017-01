Benefiet voor doodschopper grensrechter

AMSTERDAM - Met een benefiettoernooi wilden naasten geld inzamelen voor El-Hassan D. De voetbalvader is tot zes jaar cel veroordeeld omdat hij betrokken was bij het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.

Door Jelmer Geerds - 3-1-2017, 7:00 (Update 3-1-2017, 7:00)

Het initiatief leidde gisteren tot grote consternatie. „Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht”, zegt voorzitter Mehdi Harboul van voetbalclub Nieuw West United. Enkele leden van zijn club namen het initiatief voor de benefiet komend weekeinde. Op het veld waar Nieuwenhuizen door spelers en de voetbalvader van Nieuw Sloten...