Politieauto's geramd bij achtervolging

ANP Politieauto's geramd bij achtervolging

OSSENDRECHT - Bij een achtervolging in Brabant zijn maandag drie politieauto's geramd en raakte de betreffende auto in een sloot langs de A4 bij Ossendrecht. De bestuurder werd rond 10.00 uur gespot in de regio Rotterdam wegens asociaal rijgedrag, waarop de politie achter hem aan ging.

Door ANP - 2-1-2017, 13:06 (Update 2-1-2017, 13:06)

Een politiehelikopter spoorde de gevluchte automobilist op, waarna een achtervolging plaatsvond over de A29, A58 en A4. De politie drukte hem uiteindelijk rond 10.40 uur van de weg in de buurt van de Belgische grens, liet een politiewoordvoerder weten. De auto belandde daarop in de sloot.

De verwondingen van de verdachte lijken mee te vallen, zei de zegsman. Het is nog niet duidelijk waarom de man geen gehoor gaf aan de aanwijzingen van de politie. De agenten in de aangereden auto's bleven ongedeerd.