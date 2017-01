Politie Utrecht pakt verdachten autobranden op

UTRECHT - De politie heeft de afgelopen dagen drie verdachten aangehouden in verband met de autobranden op 29 en 30 december in de stad Utrecht. Dat meldt de politie maandag.

Door ANP - 2-1-2017, 11:17 (Update 2-1-2017, 11:17)

De jongste aanhouding was zondagavond. Toen hield de politie een 18-jarige Utrechter aan op verdenking van betrokkenheid bij een autobrand aan de Dr. Max Euwestraat op 29 december. Eerder werd al een 17-jarige voor deze brand aangehouden.

De politie pakte vrijdag een 18-jarige Utrechter op bij een autobrand aan de Duurstedelaan.

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag gingen in en rond de stad Utrecht negen auto’s in vlammen op. Het aantal autobranden rond de jaarwisseling ligt de laatste jaren erg hoog in de domstad. Met oud en nieuw vlogen 24 auto’s in brand tegen 37 vorig jaar.