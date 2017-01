Jongeren blijven langer thuiswonen

DEN HAAG - Jongeren blijven langer thuis wonen en gaan later op kamers. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat maandag is verschenen.

Door ANP - 2-1-2017, 2:35 (Update 2-1-2017, 2:35)

Het CBS heeft verhuiscijfers onderzocht in de maanden juli tot en met oktober. Vooral de 19-jarigen bleken honkvast. Het aantal verhuisde 19-jarigen daalde met 7 procent ten opzichte van 2015. Als er een correctie gedaan wordt door het aantal Syrische 19-jarige jongeren dat een huis kreeg in studentensteden ervan af te trekken, dan is er zelfs sprake van 10 procent.

Volgens het CBS zette de daling in het studiejaar 2014/'15 al in, toen het nieuwe studiefinancieringsstelsel werd ingevoerd, waardoor de basisbeurs niet langer een gift is, maar een lening.

Voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): ,,Studentensteden mogen geen bolwerken van rijkeluiskindjes worden. Uit huis gaan moet voor elke student mogelijk zijn en niet voorbehouden blijven aan diegenen waarvan de ouders een dikke portemonnee hebben."