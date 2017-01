Studenten blijven bij moeder: 'Gemiste kans voor ontwikkeling'

UTRECHT - Steeds minder jongeren verhuizen naar universiteitssteden. De daling is het grootst in Utrecht. Van juli tot en met oktober verhuisden 700 zeventien- tot 22-jarigen naar de stad, vergeleken met dezelfde periode in 2015. Dat is een kwart minder.

Door Anna Mees - 2-1-2017, 7:00 (Update 2-1-2017, 10:00)

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eline Rutgers (19) volgt de lerarenopleiding Nederlands in Nijmegen. Omdat ze bij haar ouders in het Dinxperlo woont, reist ze vier uur per dag. „Deels uit kostenoverweging, ik hoef nu minder...