Ondernemingsraad krant over verdwijnen banen: 'We laten dit niet zomaar gebeuren'

ANP TMG wil banen schrappen bij regionale kranten

AMSTERDAM - Bij de regionale kranten van de Telegraaf Mediagroep (TMG) verdwijnt een kwart van de journalisten, 45 van de 185 banen (fte). Dat is onderdeel van een plan van TMG, waarvan deze krant onderdeel is, om negentig miljoen euro te besparen. De directie bracht het nieuws op oudejaarsdag in de namiddag naar buiten.

Door Nancy Ubert - 2-1-2017, 5:00 (Update 2-1-2017, 10:11)

Niet alleen achter de schermen maar ook publiekelijk is met verbijstering op de sanering gereageerd. „Tijd voor een eigenaar met meer visie en liefde voor (regionale) journalistiek”, twitterde...