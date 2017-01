Nieuwjaarsduik was 'lekker fris'

ANP Nieuwjaarsduik was 'lekker fris'

Door ANP - 1-1-2017, 13:11 (Update 1-1-2017, 13:11)

SCHEVENINGEN (ANP) - De traditionale nieuwjaarsduik in Scheveningen was deze keer een ,,lekker frisse" duik. Volgens een woordvoerder van organisator Unox was het deze keer kouder dan vorig jaar en lag door de wind de gevoelstemperatuur rond het vriespunt, bij een zeewatertemperatuur van zo'n 7 graden.

Tienduizend mensen waagden de duik in Scheveningen. Er deden zich geen incidenten voor en ook raakte niemand onderkoeld, maar ,,mensen zullen het wel koud hebben gehad - de douche thuis is warmer", aldus de woordvoerder. Hij sprak van een daverende start van 2017.

In heel Nederland organiseert Unox nieuwjaarsduiken op 142 locaties. Ook zijn er duiken op 22 plaatsen in het buitenland, waaronder Curaçao en Australië. In totaal doen er 52.000 mensen mee.