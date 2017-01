Brandweer ongehinderd in diverse regio's

ANP Brandweer ongehinderd in diverse regio's

LELYSTAD - In verschillende steden en regio's kregen brandweerlieden tijdens de jaarwisseling te maken met agressie van omstanders. Maar dat was niet overal zo. In zeker drie regio's, Flevoland, Twente en Brabant-Noord (Den Bosch en omstreken), konden brandweerlieden ongehinderd hun werk doen, zo brachten de korpsen zondag zelf naar buiten.

Door ANP - 1-1-2017, 12:35 (Update 1-1-2017, 12:35)