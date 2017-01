Miljoenenprijs valt in Zeeland en Gelderland

RIJSWIJK - De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen in Zeeland en Gelderland. De prijs van 30 miljoen euro viel op twee halve staatsloten, zodat twee prijswinnaars in beide provincies tijdens de jaarwisseling multimiljonair zijn geworden. Zij ontvangen ieder 15 miljoen euro belastingvrij.

Door ANP - 1-1-2017, 3:03 (Update 1-1-2017, 3:03)

In 2015 viel de hoofdprijs van de oudejaarstrekking ook al op twee halve loten, toen in Noord-Holland en Overijssel.