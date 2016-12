Kamp: 2016 was jaar om trots op te zijn

DEN HAAG - Het afgelopen jaar was economisch gezien een jaar om trots op te zijn. Dat zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken in een terugblik op 2016. De Nederlandse economie groeide tot het niveau van voor de crisis, het aantal banen nam toe en de daling van de werkloosheid zette door, aldus Kamp. Ook is ons land in Europa voorop gaan lopen op het gebied van innovatie en is Nederland van alle EU-landen de meest concurrerende economie.

Door ANP - 31-12-2016, 11:43 (Update 31-12-2016, 11:43)

Kamp stipt aan dat in 2016 een aantal grote winkelketens failliet is gegaan. ,,Maar gelukkig biedt de aantrekkende economie ook nieuwe kansen voor hen die hun baan kwijtraakten", zegt de minister.

In de eerste drie kwartalen nam de economische groei telkens met 0,7 procent toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Over heel 2016 komt de groei uit boven de 2 procent. Sinds begin dit jaar daalde de werkloosheid met 86.000 mensen en steeg het aantal banen met 150.000. Dat zijn wat Kamp betreft de belangrijkse resultaten van het afgelopen jaar.

Hij wijst erop dat het kabinet dit jaar zijn best heeft gedaan om het aantal regels te verminderen voor bedrijven en particulieren. Dat heeft vooral tot resultaten geleid in de zorg, de kinderopvang en de bouw.