ANP Verdachte schietpartij Hellevoetsluis vast

HELLEVOETSLUIS - Een verdachte van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Hellevoetsluis is aangehouden. De politie liet zaterdag weten dat de 29-jarige man uit Hellevoetsluis zich zelf bij de politie heeft gemeld. De politie zoekt nog zeker twee andere verdachten.

Door ANP - 31-12-2016, 11:22 (Update 31-12-2016, 11:22)

Bij het schietincident, op tweede kerstdag, vielen twee doden. Het eerste slachtoffer, een 29-jarige man uit Hellevoetsluis, overleed dezelfde avond nog aan zijn verwondingen. Een 22-jarige Rotterdammer stierf later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren op bezoek in een woning aan de Branding en daar is geschoten.