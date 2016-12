Vervoersverbod bedrijf Biddinghuizen gestopt

BIDDINGHUIZEN - Wegens een uitbraak van vogelgriep op een tweede bedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) gold daar sinds 1 december een vervoersverbod. Dat is vrijdagavond per middernacht ingetrokken, meldt het ministerie van Economische Zaken.

Door ANP - 30-12-2016, 23:15 (Update 30-12-2016, 23:15)

Maar omdat een groot deel van het vervoersverbod overlapt met het gebied rond een latere uitbraak in Biddinghuizen en Kamperveen, blijft het verbod voor een deel van dat gebied wel van kracht. Alleen waar geen overlap is, geldt het vervoersverbod niet meer.

Er golden maatregelen in een gebied van ruim 10 kilometer rond het bedrijf, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.