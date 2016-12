'Waterpeil Maas bij Grave nu stabiel'

GENNEP - Het gevaar voor de woonboten op de Paesplas in Gennep lijkt voorlopig geweken. Het water in de Maas is nu stabiel en zakt volgens Rijkswaterstaat niet verder, liet een woordvoerster van de gemeente Gennep vrijdagmiddag weten.

Door ANP - 30-12-2016, 17:16 (Update 30-12-2016, 17:16)

Zes schuiven van een stuw raakten beschadigd toen donderdagavond in dichte mist een Duits binnenvaartschip tegen de John S. Thompsonbrug botste. Daardoor daalde de waterstand tussen Grave en Sambeek bijna 3 meter.

Het gaat volgens de gemeente Gennep om zeventien woonarken. Een aantal kwam scheef aan de bevestigingskabels te hangen, toen het waterpeil bleef zakken. ,,Een boot liep waterschade op en is inmiddels door de brandweer leeggepompt'', aldus een woordvoerster.

,,Van de bewoners van de zeventien woonboten is twee derde ondergebracht in een hotel of bij familie. De rest kan de nacht gewoon thuis aan boord doorbrengen.''