ANP Vluchten geannuleerd wegens mist

SCHIPHOL - Op luchthaven Schiphol zijn vrijdag 114 vluchten geannuleerd wegens de aanhoudende mist. Ook hebben honderden vluchten hierdoor vertraging opgelopen.

Door ANP - 30-12-2016, 14:45 (Update 30-12-2016, 15:29)

Halverwege de middag hadden 369 vluchten vertraging. Volgens een woordvoerder bedragen die vertragingen gemiddeld een uur per vlucht. Naar verwachting blijft de luchthaven ook de rest van de dag last houden van de mist.

Ook woensdag en donderdag leidde die al tot problemen voor het vliegverkeer. Schiphol raadt reizigers aan voor vertrek informatie in te winnen via internet.

Rotterdam The Hague Airport had vrijdag zelf geen last van de mist maar vluchten naar Londen City Airport hadden aanvankelijk wel hinder van mist in Engeland. Hierdoor kon in de ochtend niet op deze luchthaven worden gevlogen.

Op een vlucht na, vertrekken de toestellen met deze bestemming in de middag en avond wel gewoon.